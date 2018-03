Kritiek op aanmeldingssysteem voor secundair 22 maart 2018

Sommige Antwerpse ouders hebben kritiek op het online aanmeldingssysteem voor secundaire scholen. Ze zeggen dat ze via het systeem nog geen secundaire school voor hun kind hebben gevonden en vrezen dat ze alsnog aan de schoolpoort moeten kamperen.





Voor het basisonderwijs wordt al enkele jaren gewerkt met het 'meldjeaan'-systeem. Dit jaar werd voor het eerst met het systeem in het secundair onderwijs gewerkt. Tussen 8 en 27 februari konden ouders hun kind aanmelden in 46 van de 66 secundaire scholen. Inschrijven in de overige 20 secundaire scholen kan vanaf 21 april rechtstreeks in de school.





Een van de bezorgde ouders is Leen De Schutter uit Borgerhout. Haar dochter kan niet naar een van de scholen die ze gewenst had. "We kregen bericht dat onze dochter vijf keer op een wachtlijst is geplaatst", zegt Leen. "Nu vrezen we dat we zullen moeten kamperen aan de scholen die niet meedoen met het aanmeldingssysteem. Dat is jammer. Ik ben voorstander van het 'meldjeaan'-systeem, op voorwaarde dat alle scholen meedoen. Door twee systemen door elkaar te gebruiken, is er grote chaos ontstaan." Schepen Marinower stelt pas vandaag de resultaten van het online aanmelden in secundaire scholen officieel voor. (BJS)