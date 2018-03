Kristus-Koningkerk nu ook 's nachts zichtbaar 26 maart 2018

De Kristus-Koningkerk op het Kiel zal nu ook 's nachts zichtbaar zijn. Afgelopen zaterdag werd het lichtplan officieel ingehuldigd. Het was de kerkfabriek die vier jaar geleden aanklopte bij de stad toen het stadhuis werd verlicht. "Met jeugdig enthousiasme trokken we onze stoute schoenen aan en vroegen we de stad of onze kerk ook verlicht zou kunnen worden. En tot onze grote verrassing kregen we vrij snel een positief antwoord", klinkt het. Ook de Marnixplaats, het Conscienceplein en het Museum voor Schone Kunsten krijgen nog een lichtplan. (ADA)