Kris Peeters krijgt twee vrouwen achter zich op Antwerpse CD&V-lijst TT

02 maart 2018

15u53

Bron: Belga 0 Antwerpen Vicepremier Kris Peeters krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in Antwerpen als lijsttrekker zoals enigszins verwacht het gezelschap van huidig schepen Caroline Bastiaens op twee en Kamerlid Nahima Lanjri op drie. Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie. De twee hebben volgens Peeters "een indrukwekkende staat van dienst en een groot hart voor Antwerpen". Over de rest van de lijstvorming wordt pas de komende weken gecommuniceerd.

Bastiaens volgde in 2016 de naar de privésector vertrokken Philip Heylen op als schepen van Cultuur, Economie, Stads- en Buurtonderhoud, Patrimonium en Erediensten. Eerder zetelde ze in het Vlaams Parlement en was ze Antwerps gemeenteraadslid. "Ze heeft bewezen over de capaciteiten te beschikken om mee te besturen", zegt Peeters. Zowel Nahima als Caroline hebben dan ook opnieuw uitvoerende ambities in deze stad."

Lanjri zetelt al 15 jaar in de Kamer en is ook districtsraadslid in Borgerhout. Eerder was ze al gemeenteraadslid in Antwerpen. Lanjri zegt dat ze tevreden is dat ze nu opnieuw een hoge plaats krijgt op de stedelijke kieslijst. "Ik heb altijd een hart gehad voor Antwerpen en wil me voor de stad blijven inzetten, vooral op het vlak van weten - onderwijs dus -, werken en welzijn."

Peeters gaf intussen mee dat "samenleven" een van de centrale thema's zal worden in de Antwerpse CD&V-campagne. "Samenleven is geen ideologische keuze, het is in Antwerpen een objectieve noodzaak", stelt hij. "110.000 Antwerpenaars hebben niet de Belgische nationaliteit en als je diegenen erbij telt met ouders die een andere nationaliteit hebben, kom je zelfs aan 250.000. Wie opnieuw een 'Gouden Eeuw' wil voor Antwerpen, zal die verscheidenheid moeten omarmen."

