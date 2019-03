Kringwinkels maken zich op voor Retrodag 2019 ADA

08 maart 2019

16u26 1 Antwerpen De Kringwinkels in Antwerpen maken zich opnieuw op voor de Retrodag. Eersteklas tweedehands hebbedingen uit de sixties tot de nineties vind je op 9 maart in de Antwerpse kringwinkels. Retrofans krijgen er nog originele workshops bovenop.

Op zaterdag 9 maart is er de jaarlijkse Retrodag. De leukste spullen uit de tijd van toen worden op deze hoogdag extra in de kijker gezet. Een servies uit de sixties, vintage meubels, baggy jeans, eighties rolschaatsen of elpees: alles uit je jeugd vind je die dag in De Kringwinkels. In de Kringwinkel in de Kroonstraat kan je om 11 uur meeshaken tijdens een initiatie Eighties Aerobics maar ook in alle andere Kringwinkels kan je terecht voor leuke activiteiten.

Op de vorige Retrodag kwamen er drie keer meer vintage liefhebbers over de vloer in vergelijking met een ‘gewone’ zaterdag.