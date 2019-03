Kringwinkels keren terug naar de nineties op Retrodag Annelin Marien

05 maart 2019

11u13 0 Antwerpen In acht kringwinkels in Antwerpen kan je op zaterdag 9 maart niet enkel tweedehands hebbedingen op de kop tikken, maar worden er weer een heleboel workshops en activiteiten georganiseerd op de jaarlijkse Retrodag.

Op zoek naar coole spulletjes uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80 of ‘90? Dat kan op de Retrodag. De kringwinkels halen die dag alles uit de kast, letterlijk en figuurlijk, en organiseren ook een aantal workshops en activiteiten. Zo kan je bijvoorbeeld meedoen aan een initiatie Eighties Aerobic (inclusief beenwarmers en flashy turnoutfit!), losgaan op de platen van Retro-DJ Nancy, of je baard onder handen laten nemen door een retrobarbier.

Alle opbrengst van de Retrodag gaat terug naar het sociaal tewerkstellingsproject van de Kringwinkel. In de kringwinkels werken namelijk vooral mensen uit kansarme milieus. Wie in de Kringwinkel iets koopt, tikt dus iets unieks op de kop, maar helpt ook iemand aan een job. En, drie vliegen in één klap, tweedehands kopen helpt ook nog eens de afvalberg te verkleinen. Retroliefhebbers zijn welkom op 9 maart in Kringwinkel Borgerhout, Kringwinkel Merksem, Kringwinkel Sint-Jorispoort (Antwerpen), Kringwinkel Abdijstraat (Antwerpen), Kringwinkel Deurne, Kringwinkel Kapellen, Kringwinkel Schoten en Kringwinkel Brasschaat.

Info: www.dekringwinkel.be/retrodag