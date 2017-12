Kringwinkels helpen daklozen 03u04 0

Daklozen hebben het elk jaar moeilijk om de winter door te komen. Kringwinkel en het CAW Antwerpen zamelen daarom slaapzakken en dekens in.





Acht Kringwinkels in Antwerpen zullen de ingezamelde slaapzakken en dekens verdelen onder de teams van CAW Antwerpen. Een deel van de spullen gaat naar De Steenhouwer, een inloopcentrum in de Provinciestraat. Een ander deel wordt geschonken aan Outreach, een straatwerking die proactief contact legt met dak- en thuislozen in de openbare ruimte.





Geïnteresseerden kunnen de slaapzakken en dekens afleveren in één van de acht Kringwinkelpunten of de spullen worden na een telefonische afspraak gratis opgehaald. (BJS)