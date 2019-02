Kringwinkels aerobicen op Retrodag Dieter Lizen

19 februari 2019

Op zaterdag 9 maart maken de Kringwinkels in Antwerpen zich weer klaar voor een nieuwe Retrodag. “Normaal zien we dan heel veel oranje spullen uit de jaren ‘60 uit de kast komen, maar dat wordt steeds minder. We merken dat jongeren eerder nostalgisch terugkijken naar de periode van de jaren 80 en 90. De 90’s zijn weer helemaal in! Daarom zamelen we ook spullen uit die jaren in. En natuurlijk ook allerlei zolderschatten en keldervondsten.” Vertelt Louise Vrints, marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. Tijdens Retrodag vieren de Kringwinkels ook een beetje feest. “We zorgen dat er in elke winkel iets te beleven valt”. In De Kringwinkel van Borgerhout zal een Eighties Aerobics optreden zijn, in Schoten ben je welkom in een retro koffiehoek en in Brasschaat en Deurne zorgt een retro DJ voor de sfeer. “Ook voor onze medewerkers is dit een fantastische dag, zij doen enorm hun best om die dag met een perfecte retro outfit te komen werken.” Zegt Louise. De opbrengsten van die dag gaan trouwens integraal naar de tewerkstelling van het personeel van de Kringwinkels.