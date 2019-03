Kringwinkel opent kledingwinkel bij Meir Annelin Marien

12 maart 2019

10u54 0 Antwerpen Tweedehandsliefhebbers kunnen vanaf begin april hun hart ophalen in de nieuwe Kringwinkel in de Otto Veniusstraat, een zijstraat van de Meir. De Kringwinkel Antwerpen opent er namelijk een nieuwe afdeling, met de focus op kleding en accessoires.

Zoals in alle Kringwinkels beginnen de spullen aan een tweede leven, maar in deze Kringwinkel zal je geen meubeltjes of servies vinden, maar enkel kleding, accessoires en schoenen. “We willen met de nieuwe winkel een nieuw publiek aanspreken, een groter publiek dat komt om kleren te shoppen. Daarom ook de locatie aan de Meir.”, zegt Louise Vrints, marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. “Door een eigentijdse inrichting en een unieke selectie van kleding en accessoires willen we een tegenwicht bieden aan de kledingwinkels op de Meir.”

Het nieuwe concept valt dus niet te vergelijken met de Kringwinkels die er in Antwerpen al zijn. “We verkopen in de andere Kringwinkels ook veel kleren, maar daar komen mensen toch vooral naartoe voor meubeltjes en dergelijke. We willen in deze winkel de focus enkel leggen op textiel.” aldus Louise Vrints. De winkel wordt momenteel opgeknapt en heringericht. “Er is nog geen definitieve datum voor de opening, maar dat zal waarschijnlijk begin april zijn.”