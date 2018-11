Kringwinkel en CAW zamelen slaapzakken in NBA

29 november 2018

12u40 0 Antwerpen De Kringwinkel en het CAW Antwerpen slaan de handen in elkaar om een massale inzamelactie van slaapzakken op te zetten. Beide organisaties willen er voor zorgen dat niemand in de kou moet slapen deze winter.

In 2017 hebben 872 personen gebruik gemaakt van de verschillende werkingen van het CAW. “Dit is het tweede jaar dat we slaapzakken inzamelen voor hen. Vorig jaar steunden we hun werking de Steenhouwer, een inloopcentrum voor mensen met minder kansen die vaak nergens terechtkunnen. Het was fantastisch om te zien hoe hard de medewerkers en vrijwilligers zich daar inzetten om daklozen een plaats te geven waar ze zich welkom voelen. Hun dankbaarheid voor de slaapzakken was vertederend om te zien.” zegt Louise Vrints van De Kringwinkel Antwerpen. “Ook de Outreach afdeling van het CAW Antwerpen probeert daklozen op verschillende manieren te helpen. We kozen ervoor hen hierin te ondersteunen. We zamelen nu extra veel slaapzakken in, die gaan naar de daklozen om de koude winterdagen door te komen.”

“F. is 43 jaar, toen ik hem het eerst tegenkwam leefde hij op straat. Ik kwam hem tegen aan Centraal Station en we zijn samen naar de nachtopvang Victor gegaan. Door de hulpverlening kon hij ondertussen een appartement huren waar hij nu al een jaar woont”, vertelt Dorien Smits, hulpverlener bij Outreach CAW. Outreach is een straatwerking die pro-actief contact legt met dak- en thuislozen in de openbare ruimte.

De acht Kringwinkels in Antwerpen zamelen tijdens de maand december slaapzakken in om deze Outreach afdeling te ondersteunen. Ze doen dan ook een warme oproep om hen daarbij te helpen. Je kan slaapzakken binnenbrengen in één van de acht Kringwinkelpunten, of ze worden gratis bij jou thuis opgehaald na een telefonische afspraak. Op donderdag 20 december, vlak voor kerst, worden de slaapzakken overhandigd aan de daklozen.