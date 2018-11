Kraanwerken in Lange Kievitstraat Straat afgesloten van 28 tot 30 november BJS

22 november 2018

17u57 0

De Lange Kievitstraat aan de Centraal Station zal van 28 november tot en met 30 november 2018 afgesloten worden ter hoogte van de Simonsstraat. Een mobiele kraan zal er hijswerken uitvoeren.

In het kader van hijswerken wordt een mobiele kraan geplaatst in de Lange Kievitstraat, ter hoogte van huisnummer 134. De kraan zal de rijbaan volledig blokkeren. Er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werken, een omleiding is voorzien.

Voetgangers kunnen wel langs via de stoep. Fietsers dienen plaatselijk af te stappen, of de omleidingsroute te volgen.