Kraantjeswater weldra weer geur- en smaakvrij

04 januari 2019

14u12 0 Antwerpen Binnen 48 uur moet het kraantjeswater overal in Antwerpen en de Zuidrand van de stad opnieuw smaak- en geurloos zijn, dat laat Water-link weten. De verdeler heeft een oplossing gevonden zodat de alg niet meer in het drinkwater terecht komt.

Water-link heeft gisteren met succes de nodige aanpassingen doorgevoerd in het zuiveringsproces. Hierdoor kunnen, na de neutralisatie van de algen, ook de organische reststoffen niet meer in het drinkwater terechtkomen. Deze - onschadelijke- organische reststoffen waren de oorzaak van de geur- en smaakveranderingen. Concreet zal vanaf zaterdagochtend de verbetering merkbaar zijn in Antwerpen-Zuid, de districten Wilrijk, Hoboken, Berchem en in Edegem, Hove en Mortsel. Vanaf zondagochtend verwacht Water-link een normalisering in Antwerpen Centrum, Linkerkoever en Borgerhout. Dit zal ook het geval zijn in de gemeenten Kontich en Boechout die door de Pidpa worden bevoorraad met drinkwater afkomstig van water-link.

Water-link benadrukt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en dat het kraantjeswater perfect drinkbaar is en aan alle wettelijke normen voldoet.

