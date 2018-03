Kostuumatelier Zoo of Life draait op volle toeren NOG 27 DAGEN TOT MUSICAL TER ERE VAN 175STE VERJAARDAG DIETER LIZEN

07 maart 2018

02u39 0 Antwerpen De voorbereidingen van de grootse

musical Zoo of Life in het kader van de 175ste verjaardag van de Antwerpse Zoo zijn hun laatste maand ingegaan. Wij gingen op bezoek in het kostuumatelier in Borgerhout waar 50 stiksters en





enkele handige Harry's meer dan 600 kostuums en tientallen decorstukken in elkaar steken. "Binnenbanden, kussens uit viersterrenhotels en jeansbroeken: wij recycleren alles!"





"Die strik op de rug moet kleiner en ik wil liever verticale plooien", wijst Elif Korkmaz aan een van haar naaisters op een belle-époquejurk. Elif coördineert samen met rechterhand Annik Rosbach de naaisters in het kostuumatelier maar doet eigenlijk nog veel meer. "Ik zorg ook voor de look en feel van enkele monumentale installaties zoals de zwanentempel in de Verlatzaal of de bloemendecors op het Flamingoplein", zegt Elif. Het vijftigkoppige naaiteam wordt bijgestaan door twee scholen. In Mechelen werken een veertigtal leerlingen van de modeafdeling van de Ursulinen aan de bloemcreaties. De kostuums in belle-époquestijl, vlinders en flamingokopjes worden gemaakt door de provinciale school avAnt in Deurne.





Snit en naad

Elif heeft haar best gedaan om met een beperkt budget heel originele kostuums en decorstukken uit haar hoed te toveren. "Om de belle-époquejurken volume te geven werd gebruik gemaakt van afgedankte kussens uit een viersterrenhotel. Oude witte lakens werden gebruikt om fittingmodellen te maken voor de jurken. "We gebruikten ook heel veel denimstof, waarmee we een eigentijdse knipoog willen geven aan de kostuums. Van honderden fietsbanden werden veren geknipt om een grote adelaar te fabriceren".





Er zijn ook vier Antwerpse zussen die dagelijks meedraaien in het naai-atelier. "Anne en Lutgart zitten vlijtig al tien weken ruches aan de achterwerken voor de witte zwanen te stikken. Hun zus Martine, een gediplomeerd naaister, knipt even verderop patronen. "Er is er eentje ziek, maar normaal zitten we hier met vier. Wij waren thuis met zeven zussen, ik hoef je niet te vertellen dat snit en naad er bij ons met de paplepel is ingegoten", zegt Lutgart. "Bovendien woonden we in de Carnotstraat, vlakbij de Zoo. De dierentuin was in onze kinderjaren onze tuin, dat maakt het extra speciaal voor ons".





Duivel-doet-al Denise heeft al kilometers wollen draad tot ruches geknipt voor de apenkostuums "Eigenlijk had ik me opgegeven om mee te doen als figurant, maar daarvoor werd ik niet geselecteerd", zegt Denise. "Daarop zei mijn dochter dat ze ook achter de schermen helpende handen nodig hadden en nu zit ik hier minstens drie dagen per week. In het begin vond ik het moeilijk om de visie van Elif te vertalen in de stukken, maar nu zitten we op dezelfde lijn. Dat maakt het echt plezant".





100 liter wodka

Omdat er elke dag twee voorstellingen zijn en vele kostuums door twee verschillende acteurs of dansers gedragen worden, zijn er in de oksels 'zweetlapjes' voorzien die eenvoudig gewisseld kunnen worden.





"Het is niet leuk als je een kostuum moet aantrekken dat nog nat is van het zweet van de vorige speler", zegt Elif. "Tijd om tussendoor naar de stomerij te gaan is er niet, dus gebruiken we ook een oud theatertruukje om kostuums te reinigen: wodka. Dat werkt beter dan Febrèze, bovendien ruikt het niet en laat het geen vlekken achter. We zoeken enkel nog naar een sponsor die ons 100 liter wodka wil leveren!". Er mogen zich bij Piste O5 in de Kersbeekstraat trouwens nog altijd vrijwilligers komen aandienen. "Nu de première op 3 april dichterbij komt, zijn extra handen zeker welkom", besluit Elif.





Meer over Elif Korkmaz