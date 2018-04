Kortfilm toont effect van partnergeweld op kinderen ANTWERPS KINDERPSYCHOLOGE TREKT VOLGEND JAAR LANGS VLAAMSE SCHOLEN SAM VANACKER

21 april 2018

02u52 0 Antwerpen De Antwerpse kinderpsychologe Bieke De Tavernier heeft gisteren een cheque van 20.000 euro in ontvangst genomen van serviceclub Kiwanis uit Tielt. Daarmee financiert het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling een kortfilm over het effect van partnergeweld op kinderen. De film zal in de loop van volgend jaar in alle Vlaamse scholen verspreid worden.

Kinderpsychologe Bieke De Tavernier is afkomstig uit West-Vlaanderen maar woont en werkt al ruim twintig jaar in Antwerpen, waar ze verbonden is aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Ze praat er dagelijks met kinderen en jongvolwassenen die getuige waren van partnergeweld tussen hun ouders. "Aangezien een op de vijf gezinnen ermee geconfronteerd wordt, is partnergeweld de laatste jaren uit de taboesfeer aan het treden", vertelt ze. "Al te vaak blijft de impact op kinderen echter onderbelicht. Kinderen met problemen thuis schamen zich en zitten heel vaak met een misplaatst schuldgevoel. Toch geven kinderen aan dat praten helpt. Als er bijvoorbeeld een vriendje op de hoogte is, maakt dat een enorm verschil. Een vriendelijke "Hoe gaat het?" en een glimlach is van onschatbare waarde."





Productiehuis Geronimo

Om het taboe nog verder te doorbreken besliste de kinderpsychologe een filmproject op poten te zetten. Voor de praktische kant ging ze aankloppen bij Antwerps productiehuis Geronimo. Het project kreeg snel vorm. "Voor het scenario hebben we de mensen van Geronimo rond de tafel gebracht met een aantal slachtoffers. Twee kinderen en een jongvolwassene waar ik een goede band mee heb, waren bereid om hun verhaal te doen aan regisseur Dirk Domen. Het scenario, dat inmiddels klaar is, is dus gebaseerd op waargebeurde feiten. Welke acteurs er zullen meespelen kan ik op dit moment nog niet bekend maken. De hoofdrol is weggelegd voor een kind van een jaar of twaalf. Tegen het voorjaar van 2019 moet alles ingeblikt zijn."





Voorjaar 2019

Ook het financiële plaatje is inmiddels rond dankzij serviceclub Kiwanis Tielt. "Nooit hebben we een groter bedrag aan één project geschonken", zegt Guido Haeck. "We zochten al langer naar iets dat wat meer weerklank zou vinden en dankzij Bieke hebben we dat nu gevonden. Per slot van rekening is ons motto 'Serving The Children of the World."





De film zal om en bij de twintig minuten duren en is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 14 jaar. In de loop van 2019 wordt de film - waarvan de titel voorlopig nog niet bekend gemaakt wordt - aangeboden aan alle Vlaamse scholen, terwijl er ook mee naar jeugdzenders en kortfilmfestivals gestapt wordt.