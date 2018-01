Korpschef Muyters wil niet weg bij lokale politie 26 januari 2018

02u38 0 Antwerpen Korpschef Serge Muyters (49) heeft op de nieuwjaarsreceptie van de politie zijn personeel gerustgesteld. "U hoeft nog geen bus naar Brussel in te leggen om mijn kandidatuur als baas van de federale politie te ondersteunen", zei Muyters. Een goed verstaander weet dan dat Muyters in Antwerpen blijft.

De lokale politie had woensdagavond zijn belangrijkste relaties uitgenodigd op een nieuwjaarsreceptie op Linkeroever. Ook enkele vertegenwoordigers van buitenlandse politiekorpsen waarmee de Antwerpse politie samenwerkt, waren aanwezig.





Veel aanwezigen vroegen zich af of dit de laatste receptie met Serge Muyters als korpschef zou zijn. De post van commissaris¿generaal (CG) bij de federale politie is vanaf 1 maart vacant. Dan vertrekt de huidige CG Catherine De Bolle naar de Europese politiedienst Europol.





"Opvolger De Bolle"

De Brusselse krant La Dernière Heure schoof Serge Muyters al naar voor als gedoodverfde opvolger van De Bolle. De nieuwe CG moet een Vlaming zijn en zal zeker iemand zijn die goed ligt bij regeringspartij N-VA. Op dat vlak heeft Muyters de beste kaarten met de steun van zowel burgemeester Bart De Wever als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.





Serge Muyters heeft bij de Antwerpse politie echter alles waar een moderne politiebaas van kan dromen: veel volk (2.700 manschappen), modern materiaal (alleen een eigen politiehelikopter ontbreekt nog) en stevige politieke steun. Zet dat af tegen de werkomgeving bij de federale politie waar er constant bespaard wordt, zowel op personeel als materiaal, en de keuze is snel gemaakt.





Wees niet ongerust

Serge Muyters ging de vraag woensdagavond niet uit de weg in zijn nieuwjaarsspeech: "Het zou volgens velen in de sterren geschreven staan dat ik Catherine De Bolle als CG zou opvolgen. Voor jullie echter een bus naar Brussel inleggen zou ik gebruik willen maken van de woorden van mijn collega Darth Vader uit de film Star Wars: "I find your lack of fate rather disturbing." Vrij vertaald: wees niet ongerust over je toekomst." (PLA)