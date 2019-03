Korfbalwereld neemt afscheid van Yapsi (23) die omkwam bij ongeval met speed pedelec David Acke

31 maart 2019

16u13 0 Antwerpen Honderden supporters, vrienden en familieleden zakten zondagnamiddag af naar het sportveld van Sikopi Korfbalclub om Yapsi Espantoso Luis (23) nog een laatste eer te bewijzen. Yapsi overleed vorige week na een tragisch ongeval met zijn speed pedelec.

De wedstrijd Sikopi Korfbalclub en K. Borgerhout/Groen-Wit Korfbal Club stond al maanden op de kalender als een van de zovele competitiematchen in het korfbal. Dat de wedstrijd zo een dramatische bijklank zou krijgen, dat kon niemand voorspellen. Dat had vooral ook niemand gewild. Het toeval wil dat de verongelukte Yapsi Espantoso Luis een geschiedenis heeft bij beide clubs. Bij Sikopi starte hij als tienjarige jongen om op zijn achttiende de overstap te maken naar Borgerhout waar hij tot aan het dramatische ongeval ook actief speler was.

Voorzitter van Sikopi Walter De Roeck gaf nog training aan Yapsi. “Mijn dochter is toevallig even oud als Yapsi en dan gebeurde het wel eens dat je training geeft aan de ploeg van je kind. Zo leerde ik Yapsi kennen”, vertelt de man. Hij zal zijn voormalige speler vooral herinneren als die sociale jongeman die iedereen wilde helpen. “Het klinkt allemaal wat overdreven maar dat is het echt niet. Yapsi was echt een goede jongen die heel positief in het leven stond.”

Niet alleen bij beide clubs sloeg het nieuws dan ook in als een bom. Ook bij de andere korfbalclubs was iedereen met verstomming geslagen. “De korfbalwereld is een kleine wereld. Je komt elkaar erg vaak tegen en je wordt kennissen en zelfs vrienden van elkaar”, zegt Walter. Daarom werden heel wat wedstrijden dit weekend verplaatst naar 13 uur zodat ze allemaal gelijktijdig zouden starten met voor elke wedstrijd een herdenkingsmomentje.

Voor de match tussen Sikopi Korfbalclub en K. Borgerhout/Groen-Wit Korfbal Club kon iedereen die dat wenste een boodschap achterlaten in het rouwboek. Dat zal maandag na de begrafenis overhandigd worden aan de familie. De spelers van beide ploegen betraden nadien het veld in een speciale T-shirt met het nummer 14 op. Dat was het rugnummer van Yapsi. De spelers verzamelden rond de middencirkel voor een ijzige minuut stilte. “Voor, tijdens en na de wedstrijd serveren we ook Brugal-cola, dat is een drankje op basis van rum en cola, het lievelingsdrankje van Yapsi. Het geld dat we daarmee inzamelen, zullen we overhandigen aan de vzw voor ouders van verongelukte kinderen”, vertelt Walter.

Maandag om 11 uur vindt de uitvaartplechtigheid plaats in de Sint-Antoniuskerk in Antwerpen. Er wordt enorm veel volk verwacht. Wie er graag bij wil zijn, komt dus maar beter wat vroeger naar de kerk.