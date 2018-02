Kopstukken Range Rover-bende moeten vijf jaar brommen 20 februari 2018

02u55 0 Antwerpen Twee kopstukken van een Oost-Europese roversbende zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. Hun bende stal acht luxewagens zoals Range Rovers, pleegde inbraken en hield zich bezig met cannabisteelt. De andere bendeleden kwamen er veel goedkoper vanaf.

De bende was actief in België, Nederland en Duitsland en ging professioneel te werk. In ons land kunnen de beklaagden aan de diefstal van acht Range Rovers gelinkt worden in de periode 2014-2015. Ze hanteerden telkens dezelfde werkwijze, om zo min mogelijk schade aan te richten. Zo werd in een van de achterdeuren een klein gaatje geboord, zodat ze toegang kregen tot de bedrading om de deur te openen. Vervolgens manipuleerden ze de boordcomputer, kopieerden ze de software op een blanco sleutel en schakelden ze het track-and-trace-systeem uit. De auto's werden zo snel mogelijk naar Litouwen getransporteerd.





Op 23 mei 2016 kwam de politie tussen met verschillende huiszoekingen. Bij Airidas K. in Affligem werden restanten van een plantage aangetroffen. De meeste beklaagden lieten verstek gaan of ontkenden de feiten.





Een aantal medeplichtigen kreeg straffen van 10 tot 15 maanden. Enkele verdachten werden vrijgesproken. Eén jongeman was opgelucht: "Hartelijk dank rechters!" Met een opgestoken duim liet hij zich terug naar de gevangenis brengen. Hij zit in de cel voor andere feiten. (PLA)