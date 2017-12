Kopstuk cannabisbende overleden: straf vervalt 02u41 0 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft de strafvordering van het kopstuk van een cannabisbende, dat in 2016 bij een banaal arbeidsongeval overleed, vervallen verklaard. Twee kompanen werden wél gestraft: zij kregen tot 3 jaar cel voor hun betrokkenheid bij een plantage in Boechout.

De Olieslagerijstraat in Boechout haalde in mei 2015 het nationale nieuws. Buurtbewoners hadden er in de gracht een zwaargewonde Nederlander gevonden. Hij was neergeschoten. In de omgeving werd een verdachte bestelwagen opgemerkt. Na een politie-achtervolging konden drie inzittenden ontkomen. Ze werden later geïdentificeerd.





Loods

Ondertussen hadden speciale eenheden in de Olieslagerijstraat een loods omsingeld. In het pand bleek niemand meer aanwezig. Wel werd er een plantage met een vijfhonderdtal plantjes aangetroffen.





Een van de uitbaters van de plantage verklaarde dat vier personen (de Nederlander en de inzittenden van de bestelwagen, red.) de loods waren binnengedrongen om een deel van de oogst te stelen. Er was een vuurgevecht ontstaan. Maar wie de Nederlander had neergeschoten, wist hij niet.





Er werden twee gerechtelijke onderzoeken opgestart. In het dossier van de schietpartij werden de cannabisdieven in april van dit jaar door de correctionele rechtbank veroordeeld. In de zaak van de plantage hebben twee Turkse mannen uit Antwerpen celstraffen van 3 jaar en 30 maanden gekregen.





De strafvordering van Sabri K., de organisator van de plantage, is vervallen omdat hij in augustus 2016 bij een arbeidsongeval is overleden. De man was in de Korte Stuivenbergstraat van een stelling gedonderd. (BJS)