Koppenlopen tijdens eerste weekend kerstvakantie Dieter Lizen

23 december 2018

17u56 0

De kerstvakantie is begonnen en voor de Antwerpse winkeliers werd het een topweekend. Het zag vooral zaterdag zwart van het volk op de kerstmarkt en in de winkelstraten. Er kwam zelfs zoveel volk naar Antwerpen dat de politie opriep om niet met de wagen maar met het openbaar vervoer te komen.

Er werd niet enkel gekuierd, maar vooral veel gekocht. Vooral cadeaus deden het goed, de aankoopbonnen worden minder verkocht. De winkels die ook online veel verkopen, zagen al begin december een stijging van de verkoop, vroeger dan normaal. Normaal start de eindejaarsverkoop later, onder meer door de examens.

Uit een rondvraag door het Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen blijkt dat 37 procent of ruim één op drie van de zelfstandige handelaars geen personeel vindt tijdens de kerst- en eindejaarsperiode.

Ook bij Rings & Things in de Kammenstraat doet uitbaatster Vina Vangoethem een beroep op haar ouders omdat ze geen personeel vindt in de kerstvakantie. “We staan met vier in de winkel nu en dat is echt wel nodig tijdens de drukke kerstshopping”, zegt Vina. “Ik heb één vast personeelslid maar zij is Engelse en krijgt steevast vakantie van mij tussen kerst- en nieuwjaar zodat ze met haar familie in Engeland kan gaan vieren. De jobstudente waar ik geregeld beroep op doe, zit op het einde van het jaar aan het maximum van de uren”.

Daarom werkt mama Jeanneke (66) op zaterdag mee en papa Robert (72) ruimt zondag op en houdt mogelijke dieven in de gaten. “Het is heel moeilijk om mensen te vinden kerst en nieuw. Gelukkig kan ik op mijn ouders rekenen!”, zegt Vina.

De hotels noteerden op vrijdag een opvallend lage bezetting van 59 procent. Zaterdag werd dat wel lichtjes goedgemaakt met een bezetting van 90 procent. “Qua omzet werd het een normale zaterdag”, zegt Didier Boehlen van de Antwerp Hotel Association. “Vrijdag was opvallend laag qua omzet, al zien we wel een stijging in prijs van bijna 30 procent dit jaar. Dit kan ook te maken hebben met het feit dat kerstavond dit jaar op een maandag valt in plaats van op zondag. Zo hebben toeristen meer tijd om hun feestje voor te bereiden”.