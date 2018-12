Koppels nu toch welkom in Tomorrowland-resto Mesa Dieter Lizen

05 december 2018

19u36 0

Gerechten uit de verste hoeken van de wereld samen delen, dat is het concept van Mesa, het Antwerps restaurant geïnspireerd op de ‘Tastes of the World’ keuken van Tomorrowland.

Tot voor kort kon je daar enkel maar terecht als je met minstens vier personen kwam eten, omdat het hele concept gebaseerd is op de gerechtjes te delen.

Nu verandert Mesa die policy en kan je ook een speciaal menu voor twee personen bestellen aan de bar of, voor de lunch, aan tafel. Het menu wordt geserveerd met bijpassende cocktail. Voor groepen van acht personen is er een chef’s table met zicht op de keuken. Op de kaart staan 12 sharing gerechten met typische smaken vanuit zowat alle windhoeken, van Indonesië over Peru tot Japan.