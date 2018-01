Koppels meten passie met warmtecamera 02u32 0 Foto Laenen Eva en Victor bezegelen hun liefde met een kus.

In het Centraal Station van Antwerpen konden koppels gisteren aan de hand van een warmtecamera kijken hoe warm ze worden van elkaar. Een ceremoniemeester en enkele bruidsmeisjes begeleidden de tortelduifjes naar het altaar waarna hun liefde met een stevige kus bezegeld werd. Op een groot scherm konden omstanders kijken hoe vurig de passie nog is. Alles kaderde in een reclamestunt van VTM voor het derde seizoen van het programma 'Blind Getrouwd' waarin mannen en vrouwen door de wetenschap bij elkaar gebracht worden zonder dat ze elkaar kennen.





Eva Maassen (20) en Victor Dormaels (20) zijn nog maar drie maanden samen dus de passie spatte er nog af. "Na drie maanden al voor een altaar staan, wie had dat gedacht", lacht Eva. "Hier zit geen verborgen hint achter", zei Victor snel. Het jonge koppel heeft elkaar gevonden zonder wetenschap maar gewoon in dezelfde klas.





(ADA)