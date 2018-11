Koppel zit twee maanden vast voor flesje shampoo Redactie

08 november 2018

Een koppel heeft twee maanden in de cel gezeten omdat de speurders bij een huiszoeking een flesje met heroïne dachten gevonden te hebben. Na bijkomende onderzoek dat de correctionele rechtbank van Antwerpen vorige maand bevolen had in een drugszaak, blijkt de bruine substantie geen heroïne, maar een soort Marokkaanse shampoo te zijn.

Het openbaar ministerie had in september celstraffen tot vijftig maanden en boetes tot 12.000 euro gevorderd voor de vijftien beklaagden, die ruim 1,1 miljoen euro vergaard zouden hebben met het dealen van cocaïne, heroïne en hasj.

Op 22 februari waren bij simultane huiszoekingen grote hoeveelheden cash en drugs in beslag genomen. Bij twee beklaagden werd in de badkamer een bruine, klei-achtige substantie aangetroffen. De speurders vermoedden dat het om heroïne ging.

"Maar de drugshond reageerde er niet op en een test was niet eenduidig. Volgens mijn cliënten ging het om 'ghassoul', een Marokkaans verzorgingsproduct voor het gezicht, het lichaam en het haar", zegt advocaat Cédric Monheim.

De rechtbank besliste vorige maand om toxicologisch onderzoek te laten uitvoeren op het in beslag genomen goedje. Daaruit is nu gebleken dat het niet om heroïne gaat. "Ik hoop dat mijn cliënten nu worden vrijgesproken, op zijn minst voor het bezit van heroïne." Zij zaten na de vondst twee maanden in voorhechtenis. Vonnis op 23 november. (PLA)