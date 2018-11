Koppel vrijuit voor heroïnebezit: bruin goedje is cosmetica Beklaagden wél veroordeeld voor handel in cocaïne BJS

23 november 2018

15u30 0

In een grote drugszaak zijn 13 beklaagden veroordeeld tot celstraffen van 2,5 tot 4 jaar en boetes tot 16.000 euro. Opvallend: een koppel werd vrijgesproken voor het bezit van heroïne. Het bruine goedje dat bij hen thuis werd gevonden betrof Marokkaanse verzorgingsproduct, geen drugs.

In augustus 2017 kreeg de politie informatie over een man die grote hoeveelheden cocaïne leverde. De leverancier bleek later Rachid E.H. te zijn. Hij had samen met Hakim S. (44) uit Brussel grote hoeveelheden cocaïne, heroïne en hasj geleverd aan twee netwerken van verkopers in Antwerpen.

Op 22 februari 2018 volgden simultane huiszoekingen bij de verdachten. Bij Hakim S. werd 11.400 euro cash aangetroffen, alsook 75 gram heroïne, 2 gram cocaïne en cannabis. Bij twee medebeklaagden, een koppel uit Antwerpen, werd cocaïne en een bruine, klei-achtige substantie gevonden. De speurders vermoedden dat het om heroïne ging, maar nadat de rechtbank vorige maand bijkomend onderzoek had bevolen, bleek het om ‘ghassoul’ te gaan, een Marokkaans verzorgingsproduct.

De twee beklaagden werden vrijgesproken voor het bezit van heroïne, maar kregen toch nog dertig maanden en drie jaar cel voor de cocaïne. Rachid E.H. en Hakim S. werden ieder veroordeeld tot vier jaar cel. Twee andere beklaagden gaan vrijuit.

De rechter verklaarde vrijdag drie auto’s verbeurd, alsook de illegale opbrengst: liefst 1.150.559 euro.