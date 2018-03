Koppel van wisseltruc met diamant vrijgelaten 09 maart 2018

03u03 0 Antwerpen Een Roemeense vrouw en een Italiaanse man die met een wisseltruc een diamant van 20 karaat probeerden te stelen, zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Zij hebben elk een borgsom van 10.000 euro moeten betalen. De waarde van de diamant wordt op 2,5 miljoen euro geraamd.

De 48-jarige Italiaanse diamantspecialist was kort voor kerstmis met een Roemeense assistente naar de kantoren van diamantzaak Blue Planet Diamond in het Antwerpse diamantkwartier afgezakt. Zij werkten in opdracht van een Spaanse zakenman. Blue Planet Diamond wilde hem een uitzonderlijke diamant van 20 karaat verkopen. De kandidaat-koper vroeg wel zekerheid an zijn koopwaar en zou een diamantexpert sturen.





Dat werd dus de 48-jarige Italilaan. Hij kreeg wel het gezelschap van de Roemeense, een dame die hij nooit eerder had gezien. Zij kwam op vraag van de Spaanse koper.





In het kantoor nam de expert uitgebreid de tijd om de diamant te inspecteren. Toen dat gebeurd was, bekommerde hij zich om de certificaten. De dure diamant werd in een verzegeld doosje in een enveloppe gestopt. De Roemeense dame zag echter kans om die enveloppe met een identieke omslag te verwisselen.





De zaakvoerders van Blue Planet Diamond hadden de wisseltruc echter doorzien en belden de politie. De bewakingsbeelden van het kantoor dienden als bewijs.





De twee verdachten geven mekaar de schuld voor de diefstal. De expert beweert erin geluisd te zijn. De Roemeense assistente zegt dat het idee voor de wisseltruc van de expert kwam.





"Mijn cliënt heeft een reputatie als expert in de diamantsector. Hij blijft erbij dat iemand zijn kennis heeft willen misbruiken", zegt advocaat Sahil Malik. De twee verdachten mochten gisteren na betaling van een borgsom van 10.000 euro de gevangenis verlaten. (PLA)