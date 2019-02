Koppel in levensgevaar na brand in woonkamer in Antwerpen Patrick Lefelon

16 februari 2019

08u12 0 Antwerpen Twee bewoners zijn vanmorgen met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd na een appartementsbrand in de Sint-Elisabethstraat in Antwerpen. De brand ontstond rond 6 uur in de woonkamer op de derde verdieping. De man (62) van het koppel vluchtte naar het terras. Daar kon de brandweer hem ondanks een dikke rookwolk bevrijden. Hij werd ter plaatse gereanimeerd.

De brandweer drong het appartement binnen en vond de vrouw (67) in de woonkamer. Zij is volgens de buren mindervalide. Ook zij moest gereanimeerd worden. Daarna werd ze in kritieke toestand afgevoerd naar het vlakbij gelegen Stuivenberg-ziekenhuis.

De brandweer zorgde ervoor dat de brand tot het appartement op de derde verdieping beperkt bleef. Andere bewoners van het gebouw werd wel korte tijd geëvacueerd.