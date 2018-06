Kop-staartbotsing met trams: één gewonde 13 juni 2018

02u33 0

Het tramverkeer van Linkeroever naar Rechteroever is gisterennamiddag verstoord geraakt toen twee trams in botsing met elkaar kwamen.





De aanrijding op de Blancefloerlaan gebeurde rond 16.30 uur. Een tram van lijn 5 botste achterop een tram van lijn 15. Daarbij raakte één persoon lichtgewond.





Hoe de botsing tot stand kwam, is nog niet geweten.





De ritten van vier lijnen (3, 5, 9 en 15) werden tijdelijk ingekort. Rond 18 uur kon het tramverkeer weer zijn gewone weg vervolgen. (PLA)