Koop eens het MAS en de Boerentoren: ook Antwerpen heeft nu eigen Monopoly-versie David Acke

22 maart 2019

13u51 0 Antwerpen Binnenkort kan je het Havenhuis kopen, of het MAS en misschien wel de Bosuil of het Olympisch Stadion. Voor de tweede keer brengt het populaire gezelschapspel Monopoly een Antwerpse editie op de markt. Vanaf september zal het spel te koop zijn. Maar eerst moet er nog één Antwerpse locatie ingevuld worden en daarover mag de Antwerpenaar beslissen.

Twintig jaar geleden kwam er een eerste editie op de markt van Monopoly Antwerpen, het populaire gezelschapsspel waar alles draait rond het opkopen van straten en het bouwen van huizen en hotels. Omdat Antwerpen de laatste jaren fel veranderd is, komt er vanaf september een tweede editie op de markt. “Tal van nieuwe architecturale ingrepen kleurden de stad, denk maar aan het MAS, het Havenhuis en het justitiepaleis. Monopoly Antwerpen blijft trouw aan het gekende concept van het spel maar krijgt een volledig Antwerps jasje,” vertelt Cédric Libbrecht die het spel voorstelde.

Auto huren via Cambio

Zo worden alle locaties van op het klassieke spelbord vervangen door Antwerpse straten, pleinen en bezienswaardigheden. De veelzijdigheid van de stad zal terugkomen in het spel. Historische locaties worden afgewisseld met zowel moderne architectuur, nieuwe ingrepen als initiatieven. Zo zal je bijvoorbeeld de Boerentoren of het Havenhuis kunnen kopen, of een auto huren via Cambio. Niet alleen het bord zelf maar ook de doos, de kans- en de algemeen fondskaartjes worden aangepast naar het Antwerpse gevoel. “In de Kanskaarten zitten er verwijzingen naar de Ten Miles en concerten in het Sportpaleis. Op die manier wordt het Antwerpse gevoel volledig gemaakt”, aldus Libbrecht.

Antwaarps

Voor de gelegenheid werden De Strangers gevraagd om peter te zijn van de nieuwe editie. Meteen lieten ze hun kritische stem horen. “Jammer dat er ‘Antwerpen’ op de doos staat en niet ‘Antwaarpe’, het was een suggestie die we deden,” aldus De Strangers. Maar dat kon niet omdat het bordspel een zo breed mogelijk publiek moet kunnen aanspreken.

Het nieuwe bordspel is zo goed als klaar maar één locatie is nog niet ingevuld. “Daarvoor vragen we de hulp van de Antwerpenaar,” klinkt het. “Elke Antwerpenaar kan stemmen op een iconische locatie uit één van de negen districten. De locatie met het meeste aantal stemmen krijgt een plaatsje in de stadseditie van Monopoly. Het wordt dus een strijd tussen de verschillende districten.”

De locaties waaruit gekozen kan worden: De Roma, het Sportpaleis, Station Berchem, het Veltwijckpark, Fort 8, De Bosuil, het Olympisch Stadion, het Schoonselhof en Molen De Eenhoorn.

Stemmen kan op www.MONOPOLYANTWERPEN.be.