Koop eens een auto in de Stadsfeestzaal NBA

15 november 2018

17u44 0 Antwerpen In de Stadsfeestzaal heeft autodealer Cardoen een pop-upwinkel geopend. De autosupermarkt wil zo de brug slaan tussen online en offline verkoop.

Weinig mensen zullen er bij stilstaan maar sinds deze week is het perfect mogelijk om een wagen te kopen in de Stadsfeestzaal. Daar heeft Cardoen een tijdelijke winkel geopend. “We speelden al langer met het idee omdat we tenslotte vernieuwend moeten blijven. We zien ook dat die online verkoop aan terrein wint en veel mensen onze site bezoeken. Zo zijn er de afgelopen maanden zo’n 200 auto-reservaties binnengekomen via de website. En acht auto’s zijn ook echt via de website verkocht. Dat kunnen de mensen hier nu ook doen, ondersteund door onze medewerkers”, vertelt Ivo Willems van Cardoen.

De pop-upwinkel, waar notabene heel voorzichtig ook twee wagens zijn binnengereden, zal er nog tot eind februari staan.