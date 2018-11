Koop een pull met leeuwenprint en steun de wilde dieren in Afrika NBA

08 november 2018

15u21 0 Antwerpen Kledingmerk ‘Very Important Animals’ heeft zijn eerste conceptstore geopend op Vleminckveld. De winkel wil 10.000 euro inzamelen voor wilde dieren in Afrika.

Kledingmerk Very Important Animals van de zussen Anneleen en Charlotte Kegels is al toe aan haar tweede collectie. De kledinglijn met dierenprints zoals olifant, leeuw en giraf, steunt het wildlife in Afrika. Voor elke volwassen trui gaat er 10 euro naar het goede doel. Met de nieuwe collectie en de pop-up wil V.I.A. genoeg geld inzamelen om National Park Rescue uit te rusten met een extra (tweedehands) jeep zodat ze snel kunnen reageren als er stropers actief zijn. Hiervoor moeten ze 10.000 euro aan donaties inzamelen. De nieuwe collectie werd uitgebreid met ook prints zoals een wolf, pinguïn, luipaard, gorilla, zebra en een cheetah. “We willen aandacht voor alle bedreigde diersoorten. De dieren hebben niet alleen te lijden onder stroperij, ook door ontbossing en overbevissing slinken diersoorten. Deze dieren verdienen onze aandacht. We kunnen ons geen wereld voorstellen zonder wildlife”, vertellen de zussen.

De winkel ‘Out of Africa’ zal tot en met het einde van het jaar open zijn.