Kookgoeroe Yotam Ottolenghi houdt workshop in Antwerpen BJS

07 februari 2019

16u50 0

De Brits-Israëlische auteur van kookboeken Yotam Ottolenghi komt op maandagmiddag 11 februari naar Antwerpen. Als promotie voor zijn nieuwe boek ‘Simple’ houdt hij in boekenhandel ’t Stad een kookworkshop. Wie wil deelnemen heeft pech: de 40 beschikbare plekjes vlogen in mum van tijd de deur uit. Op 11 februari houdt Ottolenghi ’s avonds nog een uitverkochte lezing in de Gentse Vooruit.

De kookboeken van Ottolenghi zijn wereldwijd bestsellers. Ook in Vlaanderen slaan zijn boeken en de manier waarop hij groenten weer op het menu zet, erg aan.