Koningspaar bezoekt erfgoedbib en woont concert bij 27 maart 2018

Koning Filip en koningin Mathilde hebben een bezoekje gebracht aan de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Ze werden ontvangen in de historische Nottebohmzaal waar ze het Gulden Boek ondertekenden. Daarna trok het vorstenpaar naar de Sint-Carolus Borromeuskerk.





Daar woonden ze een uitvoering van de Johannes-Passion van Bach bij door de Koninklijke Chorale Caecilia. Die vierde onlangs haar honderste verjaardag en is daarmee een van de oudste vrijwilligerskoren in Vlaanderen. Het barokorkest begeleidde het koor. (ADA)