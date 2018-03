Koningin Mathilde: "Duurzame havens remedie tegen terreur" 23 maart 2018

03u04 0 Antwerpen Koningin Mathilde opende donderdag een internationaal congres over duurzame havens. Ze prees de leidende rol van Antwerpen. Donderdagavond is een charter ondertekend. Meer dan duizend havens en havengebonden bedrijven beloven industriële uitdagingen te verzoenen met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De koningin begon haar speech op de Ocean Diva met een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen van twee jaar geleden. Ze beklemtoonde dat duurzame ontwikkeling helpt om de hoofdoorzaken van terrorisme uit te schakelen. Goed onderwijs, de aanpak van armoede en het bestrijden van de klimaatverandering zijn cruciaal. "De toekomst van onze planeet staat op het spel. Havens verschaffen wereldwijd aan zoveel duizenden mensen werk. Overal moeten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden gelden."





Vijf doelen

De congresgangers bogen zich over vijf doelen. Naast klimaat en energie moet er een robuuste infrastructuur zijn die bestand is tegen extreem weer. Verder is veiligheid belangrijk, net als een een beleid tegen armoede en corruptie, zo legde Patrick Verhoeven uit. Hij coördineert het congres dat ook vandaag nog doorgaat.





Het Antwerps havenbestuur wil alvast werk maken van meer aansluitpunten voor walstroom voor grote schepen. Zo beperk je de uitstoot van stikstof en fijn stof. (PHT)