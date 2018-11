Koningin Elisabethzaal krijgt Panamarenko’s Brazil Dieter Lizen

14 november 2018

De KMDA, het bedrijf achter de Zoo en Planckendael heeft een kunstwerk van Panamarenko gekocht voor in de trappenhal van haar nieuwe Koningin Elisabethzaal. Het werk Brazil is een

vliegenier uitgerust met een vleugelconstructie van zes en een halve meter spanwijdte.

De titel van het tuig verwijst naar de gelijknamige film uit 1985, waarin een personage voorkomt dat ervan droomt om met zo’n opvouwbare vleugel te kunnen vliegen. De eerste tekening van het ontwerp kreeg van Panamarenko als titel Brazil Ornitopter, een verwijzing naar de vlucht van vogels. Het woord ornitopter is immers samengesteld uit het Griekse ‘ornis’ (vogel) en ‘pteron’ (vleugel). Het hoofd van de vliegenier, gekleed als een officier van de Zuidelijke troepen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, lijkt op dat van Panamarenko.

Het is een bronzen beeld, beschilderd, de vleugels zijn van poly-ethyleen film.

Volgens Dries Herpoelaert was het een hele opgave om een geschikte plaats voor het beeld te vinden. “Omdat bijna elke plek in de Koningin Elisabethzaal al een functie heeft en een kunstwerk die functie niet voor de voeten mag lopen. Ten tweede is er de architectuur van het gebouw, die op zich al een grote zeggingskracht heeft”. Toch twijfelen wij of ook de minder opmerkzame bezoeker de vliegenier zal opmerken, zo hoog op een uitstekende steen in de nok van de trappenhal. “Het beeld zal in de komende weken in elk geval wel al beter uitgelicht worden”, zo belooft Herpoelaert.