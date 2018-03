Koning komt naar Borgerhout, De Wever blijft thuis 28 maart 2018

02u50 0 Antwerpen Er is hoog bezoek voor het project Samen op Straat in Borgerhout. Koning Filip zal er vandaag praten met vrijwilligers, jongere, gouverneur Cathy Berx, schepen Nabila Ait Daoud en districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven. Opvallende afwezige is de burgemeester.

Borgerhout een beter imago geven, daar strijdt Samen op Straat voor. "We kunnen 30 positieve projecten doen maar als er één incident gebeurt, is het beeld weer negatief", vertelt Heidi Zwaenepoel van Samenlevingsopbouw. Het is Koning Filip die zelf om een ontmoeting vroeg. "Dat is natuurlijk een opsteker. Hij had een soortgelijk project gezien in het buitenland."





In het kielzog van de koning lopen gouverneur Cathy Berx, districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven en schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud. Opvallende afwezige tijdens het bezoek is burgemeester en verantwoordelijke voor Samenlevingsopbouw, Bart De Wever.





"Het bezoek werd aangekondigd in maart maar dan was er al een afspraak gepland die niet verschoven kon worden", klinkt het op het kabinet. (NBA)