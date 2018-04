Koning Filip komt op de koffie in de Kammenstraat 20 april 2018

03u01 0 Antwerpen Voor de tweede keer in minder dan een maand heeft Antwerpen koninklijk bezoek gekregen. Koning Filip bezocht gisteren de christelijke lekengemeenschap Sant'Egidio en de koffiebar die er door de mensen met een beperking wordt uitgebaat.

Heeft Koning Filip zijn hart aan Antwerpen verloren? Nadat hij eind maart Borgerhoutse jongeren met een bezoek verblijdde, kwam hij gisteren opnieuw naar de Scheldestad. Ditmaal voor de vijftigste verjaardag van Sant'Egidio, de christelijke beweging die wereldwijd inzet op dialoog en conflictbemiddeling.





De koning ontmoette gisteren twaalf jonge medewerkers van Sant'Egidio, die over hun engagement getuigden en met hem van gedachten wisselden over actuele maatschappelijke thema's. Hij sprak ook met een Syrisch vluchtelingengezin.





In de hippe Kammenstraat, waar Sant'Egidio is gevestigd, bezocht de koning ook het project Amici, Coffee & Books, een koffiebar waar mannen en vrouwen met een beperking aan de slag zijn. "De koning was heel vriendelijk en geïnteresseerd", zegt Madelina (38), die in de koffiebar aan de slag is.





"Hij was onder de indruk en heeft gevraagd of de klanten vriendelijk zijn. Ik denk dat de koning met zijn bezoek wil benadrukken dat we hier goed bezig zijn. Ik ben hier alleszins heel gelukkig", zegt ze. (BJS)