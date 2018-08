Konijnen overspoelen Stadspark BUURTBEWONERS KLAGEN LOT GEDUMPTE DIEREN AAN JONATHAN BERNAERTS

20 augustus 2018

02u26 0 Antwerpen Het wemelt in het Antwerpse Stadspark van de tamme konijnen. Een oplossing voor de gedumpte huisdieren is niet meteen in zicht: de stad heeft haar vangacties 'tijdelijk afgebouwd'. "Omdat de stelplaats van de stadsarbeiders wordt gerenoveerd."

Wie langs de (lege) vijver van het Stadspark wandelt, heeft ze wellicht al opgemerkt: tamme konijnen. Bij de ochtend- en avondschemering zijn er tientallen tegelijk te spotten.





Idyllisch, denkt u? Jonas De Koning (26) vindt van niet. "De konijnen worden in het park gedumpt door hun baasjes die op vakantie vertrekken. Misschien denken de mensen dat ze hun huisdieren een plezier doen door hen 'in de natuur vrij te laten'? Maar zo werkt het niet. In het park kunnen tamme dieren niet overleven. Ze hebben geen toegang tot vers water en knabbelen vaak op rot brood of oneetbare grassprieten."





Verwaarloosd

"Het lijkt misschien dat de konijnen in goede conditie verkeren, maar dat is vaak niet het geval", gaat Jonas verder. "Onlangs zag ik er eentje met ogen die helemaal dicht stonden. Ontstoken. Toen ik dichterbij ging kijken, zag ik dat het beestje ook vol littekens stond. Vermoedelijk worden ze gepikt door vogels. Of door ratten gebeten. En onlangs ontdekte ik in het park een gat in de grond, omgeven door vliegen. Drie konijnen waren erin overleden."





Een 59-jarige wandelaarster, die liever anoniem blijft, deelt de bezorgdheid van Jonas. Zij vindt dat de stad de konijnen aan hun lot overlaat. "Onlangs kwam er eentje tegen mijn been aangekropen. Het was helemaal verwaarloosd. Het wordt tijd dat de stad ingrijpt. Straks is het winter en vriezen die beestjes dood."





Normaal worden de konijnen gevangen door de stadsdiensten, die ze naar opvangcentra brengen. Maar volgens het kabinet van schepen voor Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA) zijn de vangacties 'afgebouwd'.





"De vangkooien worden normaal gezien dagelijks door medewerkers van de dienst Stadsbeheer in het oog gehouden. Mensen met minder goede bedoelingen kunnen deze namelijk ook bereiken", legt de woordvoerster van Ait Daoud uit. "Momenteel zitten er geen medewerkers fysiek in het park omdat hun stelplaats wordt gerenoveerd. Daarom zijn de vangacties tijdelijk afgebouwd. Van zodra de stelplaats terug in gebruik wordt genomen (volgens onze info is dat pas tegen het einde van het jaar, red.), zullen de vangacties terug opgestart worden."





Dierenopvangcentrum Socio vzw in Deurne betreurt de gang van zaken. Voorzitter Henri Vandenbossche: "Het vorige stadsbestuur vorderde ons regelmatig op om gedumpte konijnen in het park te vangen. Tegenwoordig horen we de stad amper. Nochtans zijn we steeds bereid om de konijnen op te vangen. We controleren ze dan op ziektes en zoeken daarna een geschikte thuis."