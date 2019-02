Komt er straks een La Esterellastraat in Antwerpen? Stad wil meer straten naar vrouwen vernoemen BJS

28 februari 2019

12u00 0 Antwerpen Meer vrouwen op straat, dat is wat presentatrice Sofie Lemaire wil. Voor haar nieuwe programma lanceert ze een oproep om meer straten naar vrouwen te noemen. In Antwerpen, waar van de 3.500 straten slechts een zeventigtal de naam van een vrouw dragen, is de inhaalbeweging eind 2017 al ingezet.

Tv-presentatrice Sofie Lemaire, die in het kader van een Canvas-programma in acht grote Vlaamse steden straatnamen ging tellen, voelt zich een beetje verongelijkt: van alle straten die de naam van een persoon hadden, waren er 85 procent naar een man genoemd en 15 procent naar een vrouw. “Nochtans hebben heel wat vrouwen doorheen de geschiedenis fantastische dingen gepresteerd, bedacht en gemaakt”, merkt Lemaire op. Onder de noemer #meervrouwopstraat lanceert de presentatrice een oproep om meer straten naar gerenommeerde vrouwen te vernoemen. “Wie een naam kent die niet mag vergeten worden, mag zich melden”, aldus Lemaire.

Historisch onevenwicht

Zoals elders in Vlaanderen is het genderevenwicht in Antwerpen ook ver zoek. De Scheldestad telt ongeveer 3.500 straten, waarvan er 30 procent naar een persoon verwijzen. In 7 procent van de gevallen – zo’n 70 in totaal - gaat het om een vrouw. “Dat onevenwicht is historisch te verklaren. Tot na de Tweede Wereldoorlog was de gelijkheid van man en vrouw niet zichtbaar in het maatschappelijk leven, laat staan in het straatbeeld”, weet Johan Vermant, de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Dat het anders moet, beseft de stad al langer. “Eind 2017 is beslist om bij de nieuwe straatnamen naar een genderevenwicht te streven”, legt Vermant uit. “Het stadsbestuur heeft toen een vrouwelijke lijst met een zestigtal namen toegevoegd aan de reservelijst. Die lijst telt nu ongeveer 120 namen en is in evenwicht. Sindsdien worden de persoonsgebonden straatnamen paritair toegekend. Neem de Regattawijk, die op Linkeroever wordt ontwikkeld. Daar wordt een toekomstige straat naar Mathilde Schroyens genoemd. Zij was de eerste vrouwelijke Antwerpse burgemeester. Ook de eerste vier vrouwelijke Antwerpse gemeenteraadsleden krijgen in de wijk een straat naar hen genoemd.”

La Esterella

Welke gerenommeerde Antwerpse vrouwen prijken er nog allemaal op de lijst? “De namen lopen sterk uiteen”, zegt Vermant. “Er zijn bijvoorbeeld de Antwerpse coryfeeën zoals Dora van der Groen, Esther ‘La Esterella’ Lambrechts, Ann Christy of Yasmine. Maar er duiken evengoed historische figuren op. Clara Peeters, de schilderes die in de tijd van Rubens actief was, bijvoorbeeld. Of Anna Janssens, de onderneemster die in de zestiende eeuw het Hessenhuis liet bouwen.”

Volgens woordvoerder Vermant staat de stad steeds open voor nieuwe suggesties. “We waren dan ook enthousiast toen de programmamakers bij ons aanklopten met hun idee over een zoektocht naar vrouwelijke straatnamen. We kijken uit naar de suggesties van de Antwerpenaren.”