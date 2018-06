Komen Eten-kandidaat is Snor van het Jaar 04 juni 2018

02u35 0 Antwerpen Tweevoudig deelnemer aan het kookprogramma Komen Eten Joan Clijmans is de Snor van het Jaar 2018. Elk jaar reikt Snorren Club vzw Antwerpen de titel uit aan Het Steen in Antwerpen.

Joan Clijmans uit Herenthout is de Snor van het Jaar 2018. Niet zozeer zijn snor heeft daartoe bijgedragen, want die is eerder klein van formaat maar zijn twee deelnames aan het VIER-programma Komen Eten hebben de doorslag gegeven.





"Joan is een hele sympathieke man en heeft toch een beetje bekendheid door zijn deelnames aan het VIER-programma Komen Eten. Zo iemand kan een breder publiek bereiken en dat is niet slecht voor de club", vertelt voorzitter Ronnie Vermeulen. Snorren Club vzw Antwerpen reikt de titel elk jaar uit. Iedereen die een snor heeft komt in aanmerking. En dat wordt erg serieus genomen. Alvorens Joan de titel officieel kreeg, werd de echtheid van zijn snor gecontroleerd door de secretaris van de club. Nadien kreeg de kersvers Snor van het Jaar zijn eigen stropdas, een pin, hoed en de trofee overhandigd. Joan zelf bleef er erg rustig onder. Als kreeg hij het even warm toen hij het Snorrenlied moest zingen.





"Oei, daar was ik niet op voorbereid," riep hij, waarna de hele club gezamenlijk hun lied inzette. En waar Joan een snor heeft? "Een man zonder snor, is als een eitje zonder zout. Voila." (ADA)