Kom paaseitjes opduiken in zwembad 20 maart 2018

De paashaas heeft in Antwerpen wel een erg speciale uitdaging gepland. Hij zal zijn paaseieren niet alleen in tuinen achterlaten maar ook in verschillende stedelijke zwembaden. Kinderen tot 12 jaar kunnen op de eerste woensdag van de paasvakantie, 4 april, paaseitjes komen opduiken in alle stedelijke zwembaden, behalve Wezenberg. Na de zwembeurt krijgen zij ook een zakje echte eitjes mee naar huis. Inschrijven is niet nodig. Zorg er wel voor dat u om 13.30 uur in het water kan springen. (NBA)