Kok Sõma in finale van beste jonge chef ter wereld 12 mei 2018

02u37 0

Dit weekend strijdt chef-kok Frederic Chastro van het Antwerpse restaurant Sõma voor de titel van beste jonge chef ter wereld. In Milaan strijdt hij tegen 21 andere kandidaten van over de hele wereld. Het is de derde keer dat de wedstrijd georganiseerd wordt waarin chefs onder de dertig jaar het tegen elkaar opnemen. "Deze wedstrijd is voor mij een grote kans om te ontdekken waar andere jonge chefs mee bezig zijn", zegt hij.





Belgisch konijn

"Naast de competitie is de solidariteit tussen koks erg belangrijk. Ik respecteer elke concurrent en wens hen alle geluk met deze fantastische ervaring." Sinds Chastro gekozen werd als finalist, is hij non-stop aan het trainen voor de grote finale. Onder begeleiding van het National Culinary Team, de 'Rode Duivels' van de gastronomie, werd een speciaal trainingsprogramma opgesteld. Peter Goossens fungeert als mentor en begeleider van Chastro, hij kijkt erop toe dat zijn gerecht tot in de kleinste details wordt verfijnd. Chastro zal tijdens de finale zijn signature dish maken: een rolletje van Belgisch konijn met orgaanvlees en kleine hersenen, biologisch witloof en een pittige saus op basis van donker bier. Met dit gerecht zal hij een zevenkoppige internationale jury moeten overtuigen van zijn kwaliteiten. Frederic werkt sinds juni 2017 als chef in zijn eigen restaurant Soma. De chef met Frans-Colombiaanse roots studeerde in 2011 af aan de Hospitality Industry School in Avignon. (ADA)