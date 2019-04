Koeikensgracht opnieuw open voor verkeer ADA

02 april 2019

10u22 0 Antwerpen De Koeikens­gracht is weer open voor het verkeer. Let wel, de straat is voortaan een enkelrich­tingstraat naar de Leien toe.

De Koeikens­gracht kan weer open voor verkeer. De straat kreeg een nieuwe riolering en werd net zoals de Ankerrui volledig heraan­ge­legd. Let wel, de Koeikens­gracht is voortaan een enkelrich­tingstraat. Je kan de straat enkel nog inrijden vanaf de Ankerrui. Die nieuwe maatregel moet voor een vlottere verbinding zorgen voor het verkeer dat van de kaaien komt en via de Ankerrui naar de Waaslandtunnel wil. Verkeer dat uit de Koeikens­gracht komt kan enkel nog rechts afslaan op de Leien.

Op dit moment wordt er wat verder nog gewerkt op het kruispunt met het Hessenplein. De rioleringswerken zijn ondertussen achter de rug. Volgende week wordt gestart met met de asfaltering, gevolgd door de aanleg van de parkeerplaatsen en de voetpaden. In de tweede helft van april zou ook dat kruispunt opnieuw open moeten zijn.