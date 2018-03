Knuffelkoe steelt show bij castvoorstelling Nonkel Jef 06 maart 2018

In 2001 hield de reeks Nonkel Jef, na 175 afleveringen, er op televisie mee op. Maar de Kempische boer, gespeeld door Ivo Pauwels, is nog steeds zeer populair. Dat beseffen ze ook bij theaterproductiebedrijf Theatertainment. Na een eerste stuk in 2016, komt auteur Brik Van Duyck nu met een nieuw verhaal op de proppen. 'Nonkel Jef & De Verloren Zoon'. Het blijspel gaat op 30 maart in première in zaal Elckerlyc.





"Bij de eerste voorstelling zat ik in de zaal en zag ik hoe sterk de personages eigenlijk zijn", zegt Brik. "Mensen kwamen massaal kijken, zelfs verkleed als Nonkel Jef of Odette. Het enige personage dat ik miste was Jef zijn zoon, Rosse Izzi. Ik wilde aan deze nieuwe voorstelling meewerken, maar Izzi, een rol van Luc Verhoeven, moest er absoluut bij zijn." Ook Linda De Ridder, Dirk Lavrysen, Patrick Onzia en Diana More spelen mee. In het stuk wordt de rustige oude dag van Nonkel Jef bedreigd als een gladde projectontwikkelaar uit de stad de hoeve wil kopen om er een driesterrenhotel neer te poten.





Knuffelkoe

Bij de castvoorstelling gisteren leidde Nonkel Jef een 'knuffelkoe' de Groenplaats op. Een foto met volledige cast, koe én kathedraal op de achtergrond bleek geen eenvoudige opdracht. De liet zicht door de drukte met alle pers en toegestroomde fans niet zomaar regisseren, laat staan knuffelen.





Na de voorstellingen in Antwerpen, gaat het stuk op tournee door heel Vlaanderen. (DILA)