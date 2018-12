KMSKA wordt ‘FAAM’ NBA

21 december 2018

22u31 0

Ergens verstopt onder puntje 483 staat nog een primeur voor Antwerpse cultuurliefhebbers. Zo verheugt de stad zich op de heropening van het KMSKA, dat nog tot 2021 of 2022 zou kunnen duren. Dat het museum op zoek was naar een nieuwe naam om het nieuwe museum helemaal in de markt te zetten, was al geweten. De stad verklapt nu ook dat ze de naamswijziging naar FAAM, Flemish Antwerp Art Museum, helemaal ziet zitten en dat ze haar rol in het museum volledig zal opnemen.