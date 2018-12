KMSKA wordt decor voor ‘werfconcerten’: Zesde Metaal mag spits afbijten NBA

06 december 2018

Een opvallend initiatief van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, alhoewel het museum tot zeker 2021 nog in stellingen zal staan, vinden er volgende maand wel exclusieve concerten plaats. De reeks kreeg de naam ‘werfconcerten’. Het museum lanceerde eerder een oproep omdat ze de komende vijf jaar willen samenwerken met verschillende artiesten, hun ‘Artists in residence’. Ze kozen er een 20-tal: van muzikale artiesten zoals ‘Het Zesde Metaal’ over schrijver Bernard Dewulf tot acteur Tom Van Dyck. Ze kregen alle 20 de kans om zich door het museum en zijn werken te laten inspireren.

‘Het Zesde Metaal’ is de eerste artiest die naar buiten komt met het eindresultaat. De groep werkte verschillende songs uit op basis van 6 meesterwerken. Die nummers zullen ze nu brengen in twee exclusieve concerten op 11 en 12 januari.