KMSKA nieuw topstuk rijker dankzij schenking Canadese wiskundige ADA

28 februari 2019

16u37 0

De Canadese wiskundige Henry Crapo schenkt De bekoring van Sint-Antonius van James Ensor aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Hij kocht het werk begin jaren 1960 in Boston. Daarmee staat de teller op 39 schilderijen van de Oostendse meester. James Ensor (1860-1949) schildert De bekoring van Sint-Antonius in 1927. “Het is fantastisch dat ons prachtige bezit aan werken van Ensor opnieuw verrijkt wordt dankzij deze genereuze gift. De verzamelaar deelt zo zijn liefde voor kunst met het brede publiek die er na onze heropening blijvend van kan genieten,” zegt Manfred Sellink, directeur KMSKA. In maart krijgt De bekoring van Sint-Antonius een behandeling in het KMSKA-restauratieatelier om vervormingen in de hoeken weg te werken.