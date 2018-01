KMO Carrièreprijs voor Michel Permeke 02u48 0

De organisatoren van De Nacht van de KMO, die plaatsheeft op 26 januari 2018, kennen de KMO Carrièreprijs toe aan Michel Permeke. De topman van garage Permeke is de vierde generatie van een geslacht van autoverdelers. Stichter Oscar Permeke was 106 jaar geleden de eerste Ford-verdeler in Europa. Permeke is een grote naam. Iedereen kent de garage aan de Boomsesteenweg op het Kiel. Ze werd al in 1937 geopend, toen als tweede zaak naast de garage op het De Coninckplein. Daar is sedert 2005 de stadsbibliotheek gevestigd. Achterkleinzoon Michel Permeke staat intussen 37 jaar aan het roer van het bedrijf. De ondernemer heeft volgens de jury van de KMO Carrièreprijs op een voorbeeldige, zakelijke en charismatische manier zijn stempel gedrukt op het Antwerpse KMO-landschap





De twaalfde editie van De Nacht van de KMO heeft plaats in San Marco Village in Schelle op 26 januari. De carrièreprijs ging eerder ook al naar onder meer Eddy Bruyninckx, Fernand Huts en graaf Paul Buysse. (PHT)