Kluizenkraak KBC in oktober voor rechtbank 13 juni 2018

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is gisteren het proces ingeleid over de kluizenkraak in de Boerentoren. Er werd afgesproken om de zaak op 15 oktober te behandelen.





Op 8 november 2013 bleken er veertien kluizen in de kluizenzaal van de KBC-bank in de Boerentoren opengebroken.





Negen andere kluizen vertoonden inbraakschade, maar raakten niet open. De buit was aanzienlijk: 280.000 euro cash geld, voor honderdduizenden euro's aan juwelen en goud, en aandelen en obligaties ter waarde van ruim 2 miljoen euro. De kraak werd naar alle waarschijnlijkheid op klaarlichte dag gepleegd, wellicht ergens tussen 5 en 8 november, zonder dat iemand iets merkte. Zes beklaagden staan terecht.