Kluizenkraak in Boerentoren: dader krijgt 5 jaar cel

Kristof D.R. kraakte of beschadigde meer dan 20 kluizen in KBC-toren

BJS

13 november 2018

De spilfiguur van de mysterieuze kluizenkraak in de Antwerpse Boerentoren is veroordeeld tot 5 jaar cel. Volgens de rechtbank is het bewezen dat Kristof D.R. (36) uit Schilde meer dan 20 kluizen openbrak of beschadigde en er met honderdduizenden euro’s aan cash, juwelen en aandelen vandoor ging.

Vorige maand, tijdens de behandeling van de zaak, kwam Kristof D.R. nog aandraven met twee nagebouwde KBC-kluizen. Hij stapelde de inhoud - klasseurs, papieren, een kleiner kluisje en mappen - op de bank. “In een KBC-kluis kan véél meer dan de procureur wil doen geloven”, argumenteerde zijn advocaat. “De goederen waarmee onze cliënt destijds uit de bank is vertrokken, konden dus wél uit zijn eigen kluizen afkomstig zijn.”

De demonstratie bleek een maat voor niets: Kristof D.R. werd veroordeeld tot 5 jaar cel (de procureur had 6 jaar geëist). Hij moet de burgerlijke partijen, onder wie KBC Bank, 830.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Het illegale vermogen, berekend op ruim 440.000 euro, moet hij ook ophoesten. Twee medebeklaagden kregen één en twee jaar cel voor heling.

De kluizenkraak dateert ondertussen van vijf jaar geleden. Op 8 november 2013 stelde een klant vast dat 15 kluizen van het KBC-hoofdkantoor in de Boerentoren waren opengebroken. Bij nog eens 9 kluizen was geprobeerd om in te breken. De totale buit – cash, juwelen, goud, aandelen en obligaties - werd destijds geraamd op 2,4 miljoen euro.

Camerabeelden toonden aan dat Kristof D.R. op 6 en 7 november – hij genoot op dat ogenblik van beperkte detentie - de kluizenzaal had bezocht. Hij huurde er zélf twee kluizen. Op 6 november had hij de zaal na 22 minuten verlaten met een opmerkelijk meer goederen dan toen hij toekwam. Een dag later was hij er ook geweest.

Na het bezoek van 6 november vertrok Kristof D.R. naar een juwelier in Willebroek waar hij probeerde een rolletje Krugerrands, een gouden munt uit Zuid-Afrika, te verkopen. Dat lukte niet. Hij probeerde een tweede keer bij de Goudbank Antwerpen. Daar deed hij wel een verkoop van 72.000 euro. In de dagen na de diefstal maakte hij de waardepapieren via Nederlander Jemmy P. over aan de tot Rus genationaliseerde Antwerpenaar Ludo V.C. om ze te verzilveren.

Op het proces raakten tal van details over Kristof D.R. bekend. Zo had de man amper inkomsten maar leefde hij toch een luxueus bestaan. Een Jaguar, een Range Rover, een Harley Davidson... Bij de huiszoeking vond de politie 25.000 euro cash. Maar het fijnste detail was wel het T-shirt dat in de kluizenzaal werd aangetroffen. “You can’t arrest me, I’m a rockstar”, was het opschrift, naar een uitspraak van Sex Pistols-bassist Sid Vicious. Op het T-shirt hing bloed van Kristof D.R.

Kristof D.R. heeft zijn onschuld in het dossier van de KBC-kluizenkraak altijd staande gehouden en doet dat nog steeds. Volgens zijn advocaat Kris Luyckx komt er hoger beroep. “Een deel van de camerabeelden zijn verdwenen. Juist die beelden kunnen volgens ons zijn onschuld aantonen. Die beelden moeten absoluut terug in het dossier, waar ze ook zijn.”

Met deze uitspraak zit Kristof D.R. al aan zijn negende correctionele veroordeling. Begin dit jaar kreeg hij 40 maanden cel voor een inbraak bij zijn toenmalige advocaat Jan De Man in Schoten. Hij was er met de … kluis van de strafpleiter vandoor gegaan.