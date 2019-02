Klimaatscholieren trekken naar Brussel, en dus nemen studenten het even over ADA

14 februari 2019

17u58

Nu de klimaatjongeren van Youth for Climate Antwerp richting Brussel trokken om te protesteren voor een beter klimaat, waren het de studenten van de verschillende hogescholen van Antwerpen en die van de universiteit van Antwerpen die de straat op trokken. Rond de middag verzamelden een tweehonderdtal studenten op het Operaplein om in mars richting de Groenplaats te trekken. “Dit was zo afgesproken met Youth for Climate Antwerp dat wij in Antwerpen zouden protesteren terwijl zij naar Brussel trokken. Op die manier konden ook studenten en leerlingen die de verplaatsing naar Brussel niet konden maken toch ook nog hun stem laten horen”, vertelt Safi Nagina. Volgende week hoopt Safi op een hele grote betoging in Antwerpen. Dan zullen ook een aantal professoren van de UA het woord nemen.