Klimaatmars trek 200-tal jongeren: “rijden met de wagen zegt ons niets.” ADA

18 april 2019

Donderdag, klimaatdag en dus verzamelden studenten en leerlingen opnieuw voor de wekelijkse klimaatmars. Ook in de vakantie en onder een stralende zomerzon. De Antwerpse tak van Students for Climate kon een kleine tweehonderd jongeren op de been brengen. Al valt het week na week op dat ook steeds meer volwassenen zich bij de protestmars aansluiten. Ook nu waren ‘Grootouders voor het klimaat’ aanwezig. Zij komen niet zozeer op straat voor hun eigen bekommernissen maar wel voor die van hun kleinkinderen. “Wij grootouders, zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. De luchtvervuiling bedreigt hun leefomgeving en gezondheid. En wat is het mooiste cadeau dat wij hen kunnen geven? Dat is een leefbare en gezonde wereld,” klinkt het.

Ook het Internatiol Youth Choir YES onderbrak hun repetities even om deel te nemen aan de klimaatmars. Dat is een internationaal gezelschap dat één keer per jaar een week samenkomt ergens in Europa. Vorige jaar was dat in Hongarije, dit jaar toevallig in Antwerpen. “We hebben speciaal vrij genomen om mee te kunnen stappen in de klimaatmars. We hebben zelfs twee mensen uit Nieuw-Zeeland. Zo is heel de wereld vertegenwoordigd in de roep om een beter klimaat,” klinkt het bij de jongeren. Op de vraag of ze ook gaan zingen, moeten ze helaas neen zeggen omdat ze hun stem moeten sparen voor een optreden dit weekend.

Een ander opvallend gezicht was groen-kopstuk Kristof Calvo. Hij liet Mechelen even achter zich en trok mee door de Antwerpse straten. De jongeren scandeerden leuzen als “Antwerpen doen we met de fiets. Rijden met de auto zegt me niets.”