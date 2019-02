Klimaatbrossers krijgen korting bij Kringwinkel Dieter Lizen

13 februari 2019

11u37 0 Antwerpen Jongeren die mee gaan betogen voor het klimaat krijgen de komende vier weken een korting van 20 procent op al hun aankopen in de acht Antwerpse Kringwinkels. Het bedrijf wil de klimaatbrossers zo steunen in hun protest.

“Al weken staan studenten elke donderdag in de kou te betogen voor het klimaat. Het is geweldig dat jongeren bekommerd zijn om het milieu. Veel jongeren kiezen daarom ook voor tweedehands. Die trend kunnen we alleen maar toejuichen”, stelt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen.

“We kijken al weken vol bewondering naar het jong geweld dat elke dag de straat op trekt. Het kriebelt al langer om hen concreet te ondersteunen bij hun inzet. Ideeën als spandoeken van oude dekens en verf uitdelen in Centraal Station werden geopperd”, vertelt Louise. “Maar ik denk dat we deze jongeren vooral helpen door ervoor te zorgen dat ze hun kleding en spullen alvast op een duurzame manier kunnen aankopen, vandaar dat we hen een korting van 20% aanbieden.”

Selfie als bewijs

Alle jongeren zijn de komende vier weken welkom in de acht Kringwinkels in Antwerpen. Wie een selfie van op de klimaatmars kan tonen, krijgt aan de kassa een korting van 20% en dat nog tot en met vrijdag 8 maart. “Op deze manier willen we de weg naar tweedehands nog toegankelijker maken voor jongeren”, zegt Louise. “In 2018 zorgden we zelf ook voor een vermindering van 2,5 miljoen ton CO2 uitstoot door onze activiteiten. Dat kan al wel tellen als je graag je steentje wil bijdragen voor een beter milieu”.